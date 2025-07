Sancionada lei que altera denominação de trechos da BR-158

A reorganização dos nomes da rodovia teve origem no projeto de lei (PL) 4.562/2023 , que revogou normas anteriores que tratavam do tema.

A rodovia cruza o Brasil de norte a sul e possui quase quatro mil quilômetros. Ela vai de Redenção (PA) a Santana do Livramento (RS) e é uma das principais vias de escoamento do agronegócio.

