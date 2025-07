Celso Russomanno enfatiza a importância da ponte internacional em Tiradentes do Sul em encontro com empresários em Três Passos

O Centro Empresarial da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços (CACIS) de Três Passos recebeu, no início da noite desta quinta-feira (17), o Deputado Federal Celso Russomanno (Republicanos) para uma conversa com empresários do município, associados à CACIS. O Deputado, que está de férias na cidade, falou, principalmente, sobre a construção da ponte internacional entre Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul, e El Soberbio, na Argentina.

Há muito tempo este assunto já estava em pauta durante conversas com o prefeito municipal, Arlei Tomazoni, então notou-se a necessidade de tirar os planos do papel. Contudo, para uma obra desta dimensão, é preciso grande verba desde as fases iniciais, como o anteprojeto. “Não adianta falar ‘vamos fazer um projeto, vamos tocar esse negócio’, se você não tem dinheiro pra fazer a obra”, comentou Celso.

Para situações como esta, existe o Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM), no qual, propicia obras nos países do bloco do MERCOSUL – Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, que ingressou recentemente, e Venezuela, suspensa pela falta de democracia no país. A construção da ponte será a primeira obra com fundos do FOCEM realizada no Brasil.

Para viabilizar os recursos, Russomanno conversou com todos os embaixadores dos países que compõem o bloco, que deram o aval para a execução da obra. Então foi separada a quantia de 25 milhões de dólares – equivalente a 139 milhões de reais -, para uma obra estimada em 60 milhões de reais, ou seja, há mais recurso do que o necessário. Contudo, o FOCEM custeia apenas a estrutura e a obra, não incluindo o pré-projeto e o projeto, que custa 6 milhões de reais.

“Então a gente começou a correr atrás. Nós fomos ao governador e conseguimos fazer com que ele abraçasse esse trabalho de fazer o pré-projeto. Ninguém tem ideia do trabalho que é construir uma ponte”, comenta Celso.

Ele buscou apoio também, do Ministério das Relações Exteriores, da Receita Federal, Polícia Federal, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, Ministério de Transporte e Ministério de Infraestrutura, para as devidas autorizações referentes a cada setor. Lembrando que cada autorização exigida no Brasil é exigida, também, na Argentina.