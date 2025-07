Derrubadas valoriza espaços públicos com paisagismo no entorno do CRAS e Centro de Convivência

Nesta quinta-feira, 17, foram realizados trabalhos de melhorias no entorno do Centro de Convivência e da sede do CRAS, localizados junto ao Bosque Municipal em Derrubadas. As ações incluíram o plantio de grama e intervenções de jardinagem, com foco na valorização dos espaços públicos e integração com a paisagem natural.

Os serviços foram coordenados por Márcia Moura, profissional com ampla experiência em paisagismo, que também atua em projetos na praça central e nos canteiros das principais vias da cidade. As melhorias seguem um padrão visual que respeita as características do bosque, reforçando a identidade do município.

A secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, esteve no local durante a execução das atividades e parabenizou as equipes que atuam nos serviços urbanos do Turismo. Segundo ela, as ações tornam os espaços mais agradáveis e acolhedores, além de contribuírem para a boa imagem da cidade, reconhecida por sua beleza e organização.

