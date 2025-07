Tecnologia inova o campo e agronegócio em 2025

O agronegócio brasileiro está vivendo uma transformação digital no campo. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), impulsionado por demandas de maior produtividade, sustentabilidade e competitividade internacional, o setor rural tem adotado tecnologias como inteligência artificial (IA), agricultura de precisão, drones, robótica, softwares de gestão e até tecnologia aeroespacial.

Segundo a McKinsey & Company, 54% dos produtores brasileiros acreditam que inovações tecnológicas aumentam seus ganhos, um salto expressivo em comparação aos 39% registrados em 2022. A pesquisa conduzida pela Universidade de Brasília (UnB) mostrou que mais de 95% dos produtores rurais utilizam algum tipo de tecnologia digital, sendo que 70% usam softwares para gestão de propriedades e 90% para previsão climática.

Agricultura 5.0 e a era da decisão baseada em dados

Com a chegada da agricultura 5.0, o uso de dados em tempo real se torna indispensável para uma gestão mais inteligente das lavouras. Sensores conectados via Internet das Coisas (IoT) monitoram solo, clima e máquinas; drones geram mapas de vegetação e identificam falhas nas plantações; e a IA analisa grandes volumes de dados para sugerir o melhor momento para irrigar, plantar ou aplicar defensivos.

Estudo recente da AgTech Garage em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) estima que o mercado de tecnologias voltadas ao agro no Brasil já movimenta mais de R$ 25 bilhões ao ano, com tendência de crescimento acelerado até 2030.

Inovação aeroespacial no campo

Um dos exemplos de aplicação de tecnologia no campo vem da Implemar, empresa brasileira especializada em barras de pulverização para pulverizadores autopropelidos. Em 2025, a empresa anunciou o pré-lançamento da Barra Performance Aluminium 30M, desenvolvida com engenharia inspirada no setor aeroespacial.

A solução utiliza alumínio aeronáutico, o mesmo empregado na fabricação de asas de aviões e drones, com até 40% de redução de peso. O modelo também elimina soldas, adotando uma estrutura modular com fixação por parafusos, que oferece maior resistência à torção, vibração e impactos operacionais.

Segundo a própria fabricante, essa barra tem vida útil estimada em até dez anos, reduzindo os custos com manutenção e substituição de peças. Além disso, a leveza da estrutura contribui para reduzir o consumo de combustível dos pulverizadores.

“Inspiramo-nos na aviação para criar algo verdadeiramente revolucionário no campo. O objetivo é unir leveza, robustez e praticidade para atender às exigências de um agro mais técnico e consciente”, destaca Luis Mizota, engenheiro da equipe de inovação da Implemar.

Tendência: conectividade no campo como base de tudo

Apesar dos avanços, um dos maiores obstáculos ainda é a falta de conectividade nas zonas rurais. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), apenas 26,1% têm cobertura de internet rápida em toda a área destinada à agropecuária.

O agro do futuro começa agora

Com a convergência entre tecnologia aeroespacial, IA, automação, big data e conectividade, o agronegócio brasileiro caminha para se tornar um dos mais avançados do mundo. “O agro 5.0 já está no campo, e empresas como a Implemar estão mostrando que a inovação pode ser feita no Brasil”, afirma a jornalista Daiane de Souza (0007147/SC).