Tenente Portela sedia 1º Seminário Regional sobre Inclusão

Nesta sexta-feira, dia 18 de julho, Tenente Portela será sede de um evento regional de grande relevância social: o 1º Seminário Regional – O Caminho para o Mapa da Inclusão, com foco em pessoas com deficiências e doenças raras.

O encontro acontecerá no Centro Municipal de Cultura, com início às oito horas da manhã, com coffee break, e abertura oficial às oito e quarenta e cinco.

O seminário é voltado a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, APAEs, e secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, promovendo um espaço de escuta, reflexão e construção de políticas públicas inclusivas.

As inscrições podem ser feitas junto à Acamrece, pelo telefone (55) 99938-3688, ou com a Amuceleiro, pelo número (55) 3522-1933. As vagas são limitadas.

O evento é uma realização da ACAMRECE e da AMUCELEIRO, reafirmando o compromisso com um futuro mais justo, acessível e humano.

Participe! Sua presença faz a diferença.