XIII Concurso Leiteiro movimenta Taparuba-MG

A cidade de Taparuba, no Leste de Minas Gerais, se prepara para sediar o XIII Concurso Leiteiro, programado para ocorrer entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2025. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal e integra o calendário oficial do município.

O concurso tem como finalidade reconhecer a atuação dos produtores rurais e estimular a produção leiteira local. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Taparuba ultrapassa a marca de 100 mil litros de leite produzidos por dia, consolidando-se como um dos polos regionais da atividade.

Além da produção de leite, o município também apresenta relevância em outras culturas. A secretaria informa que a cidade é destaque na produção de café conilon, já tendo recebido reconhecimento estadual pela qualidade do produto. A agricultura local também inclui a fabricação de cachaça artesanal, com produção estimada em 2 milhões de litros ao ano, e o cultivo de banana.

Taparuba está inserida na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o que possibilita o acesso a incentivos e políticas públicas específicas, voltadas ao desenvolvimento econômico local.

A programação do evento inclui atividades culturais e de entretenimento, como rodeio, cavalgada, boi no rolete, encontro de carros de boi, concurso Garota do Concurso Leiteiro, além de apresentações musicais regionais e nacionais. Entre os artistas confirmados estão Eduardo Costa, Maria Cecília e Rodolfo, Danilo e Davi, e Relber e Allan.

“Seguimos firmes na valorização do agro. Taparuba mostra sua força e o compromisso com quem produz e movimenta nossa economia”, afirma o prefeito Joaquim Carlos da Silva Neto.

As atividades serão realizadas no Parque de Exposições de Taparuba, que passou por adaptações estruturais para receber produtores, moradores e visitantes.