PL aprovado pelo Legislativo prevê recurso financeiro para o hospital de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária de segunda-feira (14/7), o plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco autorizou o repasse de R$ 210 mil provenientes dos cofres municipais à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP).

Do montante total, conforme o Projeto de Lei nº 055/2025, aprovado por unanimidade, R$ 103.230,00 custearão as despesas de custeio do mês de junho, ou seja, folha de pessoal, encargos e gastos com manutenções gerais.

Os demais R$ 106.770,00 serão utilizados para o pagamento dos plantões médicos realizados no período de 1º a 30 de junho deste ano.

Intervenção administrativa:

Desde março de 2018, a AHSAP está sob intervenção administrativa. À época, o Poder Executivo editou o decreto nº 042/2018, declarando situação anormal na área de saúde hospitalar do Município de Coronel Bicaco, requisitando bens e serviços da Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua. Esta condição foi prorrogada até o momento; atualmente, vigora o decreto n° 07/2025, de 2 de janeiro, visando à manutenção da assistência médico-hospitalar à população.

