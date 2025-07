Emenda de Mourão garante investimentos em saúde e infraestrutura em Tenente Portela

O município de Tenente Portela foi contemplado com uma emenda parlamentar do senador Hamilton Mourão no valor de R$ 250 mil, destinada à área da saúde. Com os recursos, a administração municipal adquiriu dois veículos e equipamentos que irão reforçar o atendimento nas unidades de saúde e beneficiar diretamente a comunidade.

Além desse valor, o senador também destinou outra emenda, no valor de R$ 840 mil, voltada para melhorias na infraestrutura urbana do município. Os recursos serão utilizados em obras que visam qualificar a mobilidade, o acesso e a qualidade de vida da população.

A soma dos investimentos totaliza R$ 1,09 milhão, representando um importante reforço orçamentário para setores essenciais e reafirmando o compromisso com o desenvolvimento local.