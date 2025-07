Edis solicitam nomeação de aprovados em concurso público de Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (7/7), dois parlamentares mencionaram que a Administração Municipal de Coronel Bicaco deveria nomear os primeiros colocados no concurso público nº 01/2023.

Marcos Rutili (UNIÃO) ressaltou que os aprovados estão aguardando para assumir a vaga. — Eles estudaram, se dedicaram — completou. O vereador aproveitou e pediu para que o Poder Executivo estude a possibilidade de valorização salarial dos servidores municipais.

Luiz Flávio Rangel (PP) também defendeu o chamamento dos aprovados no certame. — Senhor prefeito, fizemos o concurso, pagamos todas as taxas. Eles querem ser chamados ou amanhã ou depois vão embora daqui — ponderou.

