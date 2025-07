Vereadores destacam emenda destinada por deputado federal

Entrega do ofício confirmando a emenda parlamentar ocorreu no mês passado (Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)

Ao se manifestarem na sessão ordinária de segunda-feira (7/7), durante o grande expediente, dois vereadores enfatizaram a emenda parlamentar no valor de R$ 280 mil destinada para Coronel Bicaco pelo deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS).

Paulo Leandro Diniz (PDT) lembrou do ato realizado no dia 23 de junho e que oficializou o envio do montante financeiro. — Mais uma emenda. Todos os anos ele traz emendas para nós — ponderou.

Segundo ele, o recurso será investido na aquisição de um veículo com acessibilidade para transportar pacientes com dificuldades de locomoção.

Felipe Kronbauer (PDT) também destacou a conquista da emenda parlamentar que resultará na aquisição do veículo com acessibilidade. Ele salientou que existem várias pessoas com problemas para se locomover. — Que esse veículo venha para atender todas elas — acrescentou.

O pedetista disse esperar que haja uma organização para que o coletivo seja utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e APAE.

