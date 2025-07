Coronel Bicaco: Vereadora diz que professores municipais devem ser cobrados para melhorar o rendimento dos alunos

A vereadora Claudiane da Silva (PDT) utilizou seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (7/7) para repudiar o comportamento e o desleixamento de determinados professores e funcionários de escolas da rede municipal de ensino.

A pedetista afirmou que é preciso uma cobrança maior no trabalho realizado pelos docentes para resultar no crescimento dos indicadores educacionais de Coronel Bicaco.

A vereadora lamentou que profissionais usam a contrariedade à atual Administração Municipal para justificar eventuais desleixos ou omissões no desempenho da função pública.

“Não é o meu prefeito”. “Não vou trabalhar”. “Não vou dar aula”. “Não vou cobrar do meu aluno”. Claudiane da Silva revelou em plenário que já ouviu essas frases de alguns professores.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.