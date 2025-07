Coronel Bicaco: Vereador pede ampliação do quadro de motoristas na Secretaria de Saúde

O vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) solicitou, por meio de proposição na sessão ordinária de segunda-feira (7/7), a contratação de dois motoristas para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Em plenário, o edil afirmou que há uma grande demanda na SMS, revelando que, em 20 dias, foram realizadas aproximadamente 250 viagens com pacientes para diferentes cidades que são referências regionais em saúde.

Colocada em votação, a Proposição nº 037/2025 foi aprovada por unanimidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.