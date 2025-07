Senado terá sessão especial em homenagem ao Pastor Gedelti Gueiros

O Senado Federal terá nesta quinta-feira (17), às 15h, uma sessão especial para prestar homenagem póstuma ao pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata. O religioso morreu em 5 de julho, aos 93 anos. A iniciativa ( RQS 544/2025 ) é do senador Magno Malta (PL-ES).

Nascido em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), em 1931, Gedelti Gueiros formou-se em odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Em 1954, fez especialização nos Estados Unidos e pós-graduação em didática. Ele atuou como professor universitário na UFES e também na Marinha.

Oriundo de família presbiteriana, o pastor teve formação cristã e, na década de 1960, fundou a Igreja Cristã Maranata, oficialmente instituída em 1968, em Vila Velha (ES). Desde então, de acordo com o requerimento, tornou-se uma referência nacional e internacional, sendo reconhecido por sua liderança, espiritualidade e dedicação ao ensino bíblico.

Sob sua liderança, a Igreja Cristã Maranata expandiu-se significativamente, passando a contar com mais de 5 mil templos no Brasil e presença em cerca de 100 países, como Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Japão. O pastor também se destacou pelo uso pioneiro da tecnologia na evangelização, promovendo transmissões via satélite de cultos e seminários.

Mesmo nos últimos anos, já com a saúde fragilizada, Gedelti Gueiros manteve-se como líder espiritual da instituição, sendo considerado mentor de gerações de pastores e obreiros.

Na justificativa do requerimento, Magno Malta ressaltou o legado do pastor e manifestou solidariedade à família, em especial à filha, Jurama Barros Gueiros Bitran, além de amigos e fiéis da designação religiosa.

"Sua morte representa uma perda irreparável para o meio evangélico brasileiro e internacional, dada sua relevância histórica e o impacto de sua missão no campo da fé e do serviço cristão"— destaca o senador.