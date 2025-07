Codemau lança Consulta Popular 2025/2026 no dia 30 de julho

O Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai (Codemau) lançará oficialmente, no dia 30 de julho, às 9h30, a Consulta Popular 2025/2026. O encontro ocorrerá no Auditório da URI – Campus de Frederico Westphalen e reunirá lideranças regionais. No Rio Grande do Sul, as assembleias de lançamento ocorrem entre 14 de julho e 1º de agosto, totalizando 28 encontros, um por Corede.

Durante a assembleia, a equipe da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS (SPGG-RS) explicará a dinâmica e metodologia da Consulta. Também serão definidas as demandas que comporão a cédula de votação e o número de propostas que serão eleitas neste ano.

O Estado destinará R$ 60 milhões para a edição 2025, divididos entre os Coredes. Uma das novidades é a antecipação do processo, com votação digital entre 6 e 10 de outubro e divulgação dos resultados em 17 de outubro.

A presidente do Codemau, Marcia Faccin, destaca a importância da presença de gestores do Executivo e do Legislativo no lançamento, pois as decisões tomadas influenciarão diretamente o orçamento estadual de 2026 e o desenvolvimento regional.