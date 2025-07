Prefeitura de Tenente Portela aguarda decisão judicial sobre validade do feriado de 25 de julho

A Prefeitura aguarda a decisão do Tribunal de Justiça do Estado sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei Municipal nº 3.063/2025, que institui o feriado de 25 de julho, Dia do Colono e do Motorista.

Codemau Há 13 horas Codemau lança Consulta Popular 2025/2026 no dia 30 de julho Uma das novidades é a antecipação do processo, com votação digital entre 6 e 10 de outubro e divulgação dos resultados em 17 de outubro.

Vista Gaúcha Há 18 horas Vista Gaúcha conclui 100% da pavimentação asfáltica no perímetro urbano e no Distrito de Bom Plano Cidade e Distrito de Bom Plano agora têm todas as ruas asfaltadas, consolidando um marco histórico na infraestrutura local e na qualidade de vida da população.

Criminalidade Há 2 dias Criminalidade recua na Região Celeiro no 1º semestre de 2025, com queda de quase 19% nas ocorrências Segundo o levantamento, foram registradas 120 ocorrências em junho, contribuindo para o total de 930 registros entre janeiro e junho. No mesmo período de 2024, o número era de 1.105 casos — uma queda de 175 ocorrências.

Empregos Há 1 semana Região Celeiro mantém saldo positivo de empregos em 2025, apesar de retração em maio Miraguaí lidera geração de vagas no mês com 136 novas contratações; dados são do Novo Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho