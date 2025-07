Vista Gaúcha conclui 100% da pavimentação asfáltica no perímetro urbano e no Distrito de Bom Plano

A administração municipal de Vista Gaúcha concluiu nesta semana um marco histórico para a infraestrutura local: 100% das ruas do perímetro urbano da cidade e do Distrito de Bom Plano estão agora totalmente pavimentadas com asfalto. A etapa final da obra foi realizada na sequência da Rua Luiz Mazzetti, executada pela empresa São Cristóvão Pavimentações, de Tenente Portela, utilizando asfalto quente de alta durabilidade.

De acordo com o prefeito Claudemir José Locatelli, essa conquista é resultado de uma gestão comprometida com a qualidade de vida dos cidadãos. “Essa é uma política de valorização de quem vive em Vista Gaúcha. Investimos em infraestrutura para garantir mais conforto, segurança e mobilidade para todos”, destacou. O vice-prefeito André também ressaltou o empenho da administração municipal em priorizar ações que atendam diretamente às necessidades da população, tanto da cidade quanto do Distrito de Bom Plano.

Além de melhorar significativamente a trafegabilidade, a pavimentação completa contribui para a valorização dos imóveis, o embelezamento da cidade e o desenvolvimento local. Moradores, comerciantes, estudantes e visitantes agora contam com ruas mais seguras, limpas e acessíveis.

Com a conclusão da pavimentação asfáltica em todas as vias do perímetro urbano e do Distrito de Bom Plano, Vista Gaúcha se consolida como referência regional em infraestrutura urbana, resultado de um trabalho contínuo da administração municipal em beneficiar toda a comunidade.