Comissão do Esporte avalia atividades do Comitê Brasileiro de Clubes

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados reúne-se na próxima terça-feira (8) com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e a Confederação Nacional dos Clubes (Fenaclubes) para fazer um balanço das atividades, debater a formação de atletas e a preparação para o atual ciclo olímpico.

O debate atende a pedido do deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF).

A audiência será interativa; confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Ribeiro informa que o relatório de gestão de 2024 do Comitê Brasileiro de Clubes prevê investimento de R$ 400 milhões para aumentar o desempenho do Brasil no cenário esportivo internacional.

"Considerando que esses recursos têm origem em verbas públicas provenientes das loterias federais — que subsidiam as entidades do Sistema Nacional do Esporte —, entende-se como fundamental a realização de um debate qualificado sobre a aplicação desses investimentos, suas metas, desafios e impactos esperados", resume o parlamentar.