Comissão debate participação social e gestão democrática na educação

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o projeto de lei 2614/24 , sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), debate nesta quinta-feira (26) a participação social no planejamento e na gestão educacional. A proposta em análise estabelece 18 objetivos para desenvolver a educação até 2034, entre eles a gestão democrática da educação.

O debate, que atende a pedidos de diversos parlamentares, será realizado a partir das 9 horas, no plenário 3.

A audiência integra o ciclo de debates promovido pela comissão especial, com o objetivo de aperfeiçoar o texto do novo PNE. As discussões buscam subsidiar os parlamentares na construção de políticas públicas mais efetivas e alinhadas às metas de qualidade e equidade educacional.