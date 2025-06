Pedetista enfatiza relevância de evento para avanços na área da saúde em Coronel Bicaco

A 8ª Conferência Municipal de Saúde foi realizada na tarde do dia 10 deste mês. O tema central era: “Plano Municipal de Saúde 2026-2029: diretrizes, desafios e perspectivas”.

Durante o grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (16/6), o vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) destacou a palestra ministrada pela Analista em Saúde da 15ª CRS, Andiara Cossetin, e o debate em grupos dos eixos estratégicos.

— Ali, nos debatemos e, com certeza, quem ganhou foi a nossa comunidade — salientou o pedetista. Ele ainda parabenizou os servidores que trabalharam na organização da 8ª Conferência Municipal de Saúde.

