Coronel Bicaco: Vereador destaca a entrega de veículos adquiridos com emendas parlamentares

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (16/6), o vereador Marcelo Jurandi (PP) enfatizou a destinação de emendas parlamentares que possibilitaram a aquisição de duas Spin 0 km. Os veículos – entregues em ato simbólico no dia 10 de junho – serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Os automóveis foram adquiridos com recursos financeiros enviados pelo deputado federal Pedro Westphalen (PP-RS) e pelos senadores Paulo Paim (PT-RS) e Luís Carlos Heinze (PP-RS). As três emendas totalizam R$ 574.290,00.

Para aquisição das Spin, foram gastos R$ 289.880,00. Para integralização do valor somado das emendas, ainda chegarão ao Município uma Ford Ranger e outros itens para a área da saúde.

