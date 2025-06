Edil bicaquense pede a contratação de profissionais para atuar na Secretaria de Saúde

Por meio de proposição, na sessão ordinária de segunda-feira (16/6), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) reivindicou a contratação de três profissionais para atuar na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Em plenário, o emedebista afirmou que há grande demanda na área de fisioterapia. — Eu pedi que fosse aumentada as horas de uma servidora concursada. Talvez, que se contrate mais uma [fisioterapeuta] porque não estão vencendo a demanda — salientou. Ele acrescentou que a fonoaudióloga da SMS está em licença-maternidade.

A Proposição nº 035/2025 – que trata da contratação de fonoaudióloga, neuropsicóloga e fisioterapeuta – foi aprovada por maioria absoluta de votos.

