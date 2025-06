Vereador propõe instalação de usina fotovoltaica em Coronel Bicaco

O vereador Felipe Kronbauer (PDT) apresentou, na sessão ordinária de segunda-feira (16/6), uma proposição solicitando que o Poder Executivo providencie a instalação de usina fotovoltaica em Coronel Bicaco.

Ao defender seu pedido, o pedetista argumentou que o Município tem alto custo com energia elétrica. Segundo ele, nos primeiros quatro meses do ano, foram gastos cerca de R$ 250 mil no pagamento das faturas. — É uma preocupação deste vereador esse gasto excessivo, quando podemos buscar alternativas para suavizar essa despesa e utilizar os recursos em outras áreas — complementou.

O edil ressaltou a necessidade de elaborar um laudo técnico que demonstre a viabilidade financeira e econômica do projeto para, posteriormente, executá-lo.

Colocada em votação, a Proposição nº 032/2025 foi aprovada de forma unânime.

