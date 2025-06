Vereadora sugere plano de auxílio-alimentação para servidores municipais de Coronel Bicaco

Que o Poder Executivo providencie estudo técnico e impacto financeiro para implantação de plano de auxílio-alimentação em benefício dos funcionários públicos. Este é o teor da proposição de autoria da vereadora Claudiane da Silva (PDT).

A proponente frisou que o incentivo melhorará as condições de trabalho e a qualidade de vida dos servidores municipais. — Esse auxílio pode ser em forma de pagamento ou cesta básica — explicou.

Apresentada e apreciada na sessão ordinária de segunda-feira (16/6), a Proposição nº 033/2025 foi aprovada por unanimidade.

