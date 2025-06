Governador inaugura raio-X e anuncia mais R$ 1,3 milhão para o hospital de Santo Augusto

Raio-X foi adquirido com investimento de R$ 409 mil do Executivo do RS (Foto: Mauricio Tonetto | SECOM-RS)

O governador Eduardo Leite, acompanhado pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou oficialmente, na sexta-feira (13/6), o novo raio-X do Hospital Bom Pastor, em Santo Augusto. O equipamento foi adquirido com investimento de R$ 409 mil do Executivo do RS. Na ocasião, também foi anunciado um aporte de R$ 1,3 milhão na instituição.

O equipamento já está sendo utilizado no atendimento a pacientes de 30 municípios da região, garantindo exames com maior qualidade e diagnósticos mais rápidos e precisos. O hospital realiza cerca de 300 exames mensais de raio-X pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o ato, Eduardo Leite anunciou a destinação de mais R$ 1,3 milhão para a unidade de saúde. Esses recursos serão empregados na implantação e expansão da área de oftalmologia e na aquisição de equipamentos.

— Pode parecer algo fácil e corriqueiro um governador fazer anúncio de investimentos e entregas, mas, durante nossa jornada no Governo do Estado, vivenciamos momentos difíceis, em que não era possível nem mesmo pagar o que a administração devia. Com reformas e medidas que nem sempre foram muito simpáticas, conseguimos trazer bons resultados. Somente na área da saúde, pagamos mais de R$ 1 bilhão em dívidas e abrimos um programa de investimentos. E ver que isso tem feito a diferença na ponta, na vida dos cidadãos, faz valer a pena — ressaltou o governador.

No setor de oftalmologia, o aporte de R$ 1 milhão permitirá a compra de microscópio cirúrgico, facoemulsificador, autorefrator, tonômetro de sopro, lâmpada de fenda com mesa, refrator de Greens, coluna oftalmológica, cadeira oftalmológica e campímetro computadorizado.

— A implantação e o fortalecimento da linha de cuidado em oftalmologia no Município de Santo Augusto representam um avanço concreto na oferta de serviços resolutivos, humanizados e regionalizados para a população gaúcha — destacou Arita Bergmann.

Além disso, com investimento de R$ 240,5 mil, serão comprados novos equipamentos e materiais permanentes para o centro cirúrgico, ambulatório, maternidade e para a Agência Transfusional de Sangue da unidade de saúde.

— Nós entendemos que o programa Assistir fez justiça ao trabalho, pagando proporcionalmente ao que cada lugar entrega. Dessa forma, tivemos um incremento de 81% na nossa receita. Outros dois fatores que precisam ser ressaltados são a pontualidade nos pagamentos e a correção indexada, que faz com que as verbas não reduzam com o passar do tempo — comentou o presidente do hospital, Davi Ceolin.

— Nosso Hospital Bom Pastor passou por uma transformação e vem sendo gerido com muita confiança, segurança e transparência. Hoje, com boas notícias e novos equipamentos, trazendo alta qualidade e eficiência, seguiremos sendo exemplo regional — garantiu a prefeita de Santo Augusto, Lilian Fontoura Depiere.

Hospital Bom Pastor:

O Hospital Bom Pastor possui dois ambulatórios, cinco unidades de internação, centro cirúrgico, centro obstétrico, salas para exames e procedimentos, sala de esterilização, setor de nutrição e dietética e lavanderia.

Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o hospital possui 78 leitos, dos quais 59 são ofertados pelo SUS, nas áreas de clínica geral, cirurgia geral, saúde mental, obstetrícia clínica e cirúrgica, psiquiatria e pediatria clínica.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.