Coronel Bicaco: Edil pede providência para acúmulo de água da chuva em rua

Através de pedido de providência, o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) solicitou que a Administração Municipal construa um sistema de canalização para a água pluvial na Rua Raul Carlos de Souza.

Em plenário, o proponente revelou que foi procurado por moradores que relataram o problema e, posteriormente, vistoriou pessoalmente as condições da via urbana. Ele sugeriu a instalação de tubulação para vazão da água da chuva até a Rua Euclides de Souza Paranhos.

Apresentado e apreciado na sessão ordinária de segunda-feira (9/6), o Pedido de Providência nº 001/2025 foi aprovado de maneira unânime.

