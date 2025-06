Vereador solicita lixeiras para escola estadual em Coronel Bicaco

Na sessão ordinária de segunda-feira (9/6), o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) apresentou a Proposição nº 031/2025, na qual reivindica a disponibilidade de lixeiras móveis na Escola Estadual Cecília Meireles.

O progressista justificou sua solicitação ressaltando que o educandário possui turno integral e serve de quatro a cinco refeições por dia aos alunos, o que gera um grande volume de resíduos, tanto secos quanto orgânicos.

— Eu solicitei ao prefeito que adquira isso com urgência. Uma lixeira você compra por dispensa de licitação. É algo rápido, e acredito que ainda no mês de junho podemos ter essas lixeiras — disse Luiz Flávio Rangel.

Posta em votação, a proposição foi aprovada por unanimidade.

