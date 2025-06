Vereadora bicaquense faz agradecimento à deputado por emenda para aquisição de veículo

Manifestando-se no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (9/6), a vereadora Claudiane da Silva (PDT) agradeceu ao deputado estadual Gerson Burmann (PDT) pela destinação de emenda parlamentar que permitiu a aquisição de uma Spin 0 km.

A pedetista ressaltou que há uma demanda significativa de transporte de pacientes de Coronel Bicaco para municípios que são referência em consultas, exames e outros serviços na área da saúde.

A entrega do veículo novo ocorreu na tarde de sexta-feira (6/6), em frente à Prefeitura Municipal. A Spin 0 km custou R$ 144.940,00, sendo R$ 100.000,00 provenientes de emenda parlamentar e R$ 44.940,00 de contrapartida.

