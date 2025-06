Progressista reforça necessidade de revitalização da ERS-317 em Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (9/6), o vereador Jonas Vieira (PP) reforçou a necessidade de recuperação do trecho da ERS-317 entre o perímetro urbano de Coronel Bicaco e o trevo da BR-468.

— Está horrível a entrada da cidade — lamentou o progressista. Ele pediu o envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), reivindicando obras urgentes de manutenção na rodovia.

Jonas Vieira afirmou ainda que os buracos existentes no asfalto representam muitos perigos, especialmente para motoristas que desconhecem a precariedade do trecho. Em sessões anteriores, outros edis manifestaram-se sobre a situação preocupante do acesso pela ERS-317 e a necessidade de restauração completa da via.

