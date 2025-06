Vereador enfatiza a destinação de emendas à APAE de Coronel Bicaco

No grande expediente da última sessão ordinária, o vereador Jonas Vieira (PP) comentou sobre a viagem até Erechim, acompanhando dirigentes da APAE de Coronel Bicaco, para confirmar a indicação de emenda de R$ 100 mil por parte da deputada federal Any Ortiz (CIDADANIA-RS).

— Quando eu assumi como vereador, eu assumi um compromisso com a APAE. E quando eu procurei eles, me falaram que precisavam de 185 mil reais. Hoje, já conseguimos 200 mil reais — destacou. A outra emenda, no valor de R$ 100 mil, é proveniente do deputado estadual Ernani Polo (PP-RS).

Segundo o progressista, os recursos financeiros auxiliarão na construção do Centro de Acolhimento de Crianças com Autismo, que atenderá alunos de cinco municípios: Coronel Bicaco, Redentora, Braga, Miraguaí e Campo Novo.

