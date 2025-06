O União Frederiquense enfrenta o Lajeadense neste domingo (8/6), a partir das 15h30, na Arena em Frederico Westphalen. A partida é válida pela rodada 5 do Gauchão A2 2025.

O Leão da Colina busca a primeira vitória na competição. Em quatro jogos, são três empates e uma derrota.

Atualmente, o União Frederiquense é o 13º colocado na tabela de classificação.

