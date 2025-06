Brigada Militar realiza prisão por tráfico de entorpecentes e receptação de veículo em Tenente Portela

Na tarde de quinta-feira(05/6), Policiais Militares do 7°BPM, durante ações conjuntas com a Polícia Civil prenderam um homem pelo crime de receptação e tráfico de drogas em Tenente Portela.

Durante a ação foi recuperado um veículo que estava em situação de roubo fato ocorrido no município de Porto Alegre. Foram localizados e apreendidos ainda três buchas de cocaína , um aparelho smartfone e uma certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhados até a Delegacia de Polícia para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

