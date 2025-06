Legislativo aprova proposta de emenda à Lei Orgânica de Coronel Bicaco

O plenário da Câmara de Vereadores aprovou, na última sessão ordinária do mês de maio, o Projeto de Lei nº 001/2025 – que altera os artigos 25, 26 e a alínea “b” do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal de Coronel Bicaco.

A matéria – que recebeu parecer favorável da comissão especial formada por três edis – foi apreciada em dois turnos, conforme determina o regimento interno do Poder Legislativo. A primeira votação ocorreu em 12 de maio.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.