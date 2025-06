Progressistas destacam emenda para o CTG de Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (26/5), os vereadores do PP destacaram a conquista de emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para melhorias no CTG Tropeiros de Campo Santo, de Coronel Bicaco.

Jonas Vieira agradeceu a deputada Silvana Covatti (PP) pela indicação do recurso financeiro. — Fico feliz em poder ajudar a entidade, juntamente com meus colegas — ponderou.

Luiz Flávio Rangel enfatizou a relevância do projeto entregue à parlamentar. — O importante é que temos o compromisso da deputada. Esse valor dará para melhorar a estrutura física do CTG — afirmou.

Marcelo Jurandi disse que a bancada do PP está buscando outros recursos. — Não é só para o CTG. Estamos batalhando por uma emenda para a saúde — salientou.

