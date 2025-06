Vereadora sugere sistema para qualificar gestão da frota de veículos da prefeitura de Coronel Bicaco

Através de proposição, a vereadora Claudiane da Silva (PDT) solicitou que o Poder Executivo de Coronel Bicaco implemente um sistema de rastreamento em tempo real, com uso da tecnologia GPS, nos veículos das secretarias municipais de Obras e de Saúde, bem como na frota que realiza o transporte escolar.

Ao defender sua reivindicação, a pedetista afirmou que o sistema de rastreamento auxilia na redução de gastos e torna a administração pública mais eficiente e transparente. Ela ainda destacou a necessidade de funcionamento de aparelho para identificação do motorista. — A partir do relatório de bordo, será possível identificar o motorista em caso de multas, alta velocidade e consumo de combustível — acrescentou.

Apresentada na sessão ordinária de segunda-feira (26/5), a Proposição nº 031/2025 foi aprovada de maneira unânime.

