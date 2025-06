Vereador bicaquense solicita sistema de videomonitoramento na Praça João Goulart

Proposição apresentada pelo vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB), na sessão ordinária da segunda-feira (26/5), sugeriu a instalação de sistema de videomonitoramento na Praça João Goulart em Coronel Bicaco. O objetivo é minimizar os atos de vandalismo no espaço da academia ao ar livre e do playground.

Em sua manifestação, o edil afirmou que conversou com um servidor municipal e escutou reclamações quanto à “bagunça” nos períodos noturnos, especialmente no local onde situam-se os banheiros.

— Nossa praça ficou muito bonita. Dá gosto de ver as famílias vindo ali, tomar chimarrão, trazendo as crianças. Mas de madrugada, a situação fica complicada — lamentou Claudiomiro Albuquerque.

Colocada em votação no plenário, a proposição n° 030/2025 foi aprovada por unanimidade.

