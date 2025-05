Leitão com duas cabeças nasce em propriedade rural de Tupanciretã

Um nascimento incomum surpreendeu um casal do Assentamento Santa Rosa, em Tupanciretã, na madrugada desta segunda-feira (26). Um leitão com duas cabeças veio ao mundo na propriedade de Vilmar, 59 anos, e Angela Loiola, 57. O animal chegou a apresentar sinais vitais em ambas as cabeças, mas não resistiu. A porca e os demais filhotes passam bem.

Segundo Vilmar, o parto começou no domingo e ele precisou auxiliar no nascimento. “Ele respirava pelas duas cabeças, mas não conseguia ficar de pé”, relatou. O caso foi registrado em fotos e divulgado nas redes sociais.

De acordo com o biólogo Geraldo Salgado, trata-se de policéfalia, condição em que o embrião não se divide completamente. Já o professor Eliezer Silva explicou que as deformidades nas patas também estão ligadas a falhas no desenvolvimento embrionário. Casos assim, embora raros, não são inéditos na criação de suínos.