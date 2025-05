Região Celeiro recebe reforço na reconstrução do RS

O Governo do Estado publicou, na última semana, a admissão de mais 660 servidores temporários para atuar na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024.

Do total, 182 profissionais foram designados ao Interior, com sete destinados à região dos Coredes Celeiro, Alto Uruguai e Rio da Várzea. O Corede Celeiro contará com dois novos servidores para apoiar as ações emergenciais.

As contratações, com prazo inicial de 24 meses, foram autorizadas por meio da Lei 16.165/2024 e visam atender demandas urgentes de secretarias e órgãos estaduais.

O processo seletivo, coordenado pela SPGG, atraiu mais de 86 mil interessados. Os selecionados devem enviar a documentação até 4 de junho. A conferência presencial ocorrerá entre os dias 2 e 5.