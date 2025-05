Fortes chuvas causam alagamentos e transtornos em São Borja

Curiosidades Há 13 horas Leitão com duas cabeças nasce em propriedade rural de Tupanciretã De acordo com o biólogo Geraldo Salgado, trata-se de policéfalia, condição em que o embrião não se divide completamente. Já o professor Eliezer Silva explicou que as deformidades nas patas também estão ligadas a falhas no desenvolvimento embrionário. Casos assim, embora raros, não são inéditos na criação de suínos.