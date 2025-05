Pauta da CE tem bolsa inclusiva, merenda escolar e cadastro de creches

A Comissão de Educação e Cultura (CE) pode votar nesta terça-feira (13), a partir das 10h, oito projetos de lei em decisão final. Entre eles está o projeto que obriga instituições de ensino privadas a desenvolver política de bolsa inclusiva, caso ofereçam bolsas estudantis ( PL 3.611/2024 ), a proposta que inclui carne de peixe e derivados na merenda escolar ( PL 1.167/2024 ), e texto que cria um Cadastro Brasileiro de Creches ( PL 1.533/2024 ).

Bolsas

O PL 3.611/2024, do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), recebeu apoio do relator, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), que apresentou uma versão alternativa “por questões de técnica legislativa”.

A proposta estabelece uma política de bolsas inclusiva com igualdade de condições entre os estudantes pagantes e não pagantes, com “mecanismos que visem à integração dos educandos e a superação de estigmas”, segundo o texto substitutivo de Veneziano. Caso aprovado, o texto segue para análise da Câmara.

Merenda

O PL 1.167/2024, do senador Jorge Seif (PL-SC), inclui a carne de peixe e derivados no cardápio das escolas públicas pelo menos uma vez por semana. O relator na CE é o senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que apoia o projeto. Ele incorporou ao texto a alteração da Comissão de Agricultura (CRA) que exige o respeito à cultura alimentar, ao perfil epidemiológico da população atendida e à vocação agrícola de cada região.

Caso aprovado, o texto vai à Câmara.

Cadastro de creches

O PL 1.533/2024 , do senador Jader Barbalho (MDB-PA), cria o Cadastro Brasileiro de Creches. De acordo com o autor, o objetivo é fazer um diagnóstico da situação das creches. Pelo texto, o cadstro deverá armazenar dados como localização, denominação, natureza jurídica e condições de funcionamento das creches, quantidade de vagas oferecidas, além de outros dados, como os recursos recebidos.

O relator, senador Flávio Arns (PSB-PR), apresentou um substitutivo para criar um sistema nacional de informação sobre o desenvolvimento integral da primeira infância, “com integração dos bancos de dados das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção”. Pelo texto de Flávio Arns, além de creches, o sistema contará com outras instituições de atendimento à primeira infância, que vai de zero a seis anos de idade.

Homenagens

Cinco dos projetos em pauta tratam de datas comemorativas, reconhecimentos de manifestações culturais ou títulos comemorativos. São eles:

Por serem terminativos, os projetos serão, caso aprovados, enviados diretamente à Câmara dos Deputados ou à sanção presidencial, exceto se houver requerimentos com apoio de nove senadores para análise em Plenário.