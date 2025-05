Comissão de vereadores irá analisar Proposta de Emenda à Lei Orgânica de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária do dia 5 de maio, a presidência da Câmara de Vereadores efetuou a nomeação da comissão que irá analisar a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2025, do Poder Executivo, que altera os artigos 25 e 26 e a alinha B do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal de Coronel Bicaco.

A comissão especial ficou constituída da seguinte forma: Paulo Leandro Diniz (presidente), Felipe Kronbauer (relator) e Jonas Vieira (secretário). Os três nomes foram aprovados por unanimidade em plenário.

A comissão especial terá dez dias uteis para analisar a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2025 e emitir parecer. Caso seja necessário, o prazo poderá ser estendido por mais cinco dias uteis.

