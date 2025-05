Vereador solicita melhorias em frente à UBS Central de Coronel Bicaco

Construção de passeio com meio fio, faixa de segurança e estacionamento prioritário para cadeirantes. Essas melhorias para a frente da Unidade Básica de Saúde (UBS Central) foram reivindicadas pelo vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) através de proposição na sessão ordinária da segunda-feira (5/5).

O emedebista revelou que alguns motoristas estacionam em lugares indevidos e acabam atrapalhando os veículos da Secretaria Municipal de Saúde que transportam pacientes. — Essas obras têm certa urgência — afirmou.

Apreciada em plenário, a Proposição nº 028/2025 recebeu votos favoráveis de todos os edis.

