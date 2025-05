Coronel Bicaco: Edil quer incentivar trabalho diferenciado para elevar os indicadores educacionais

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP) apresentou na última sessão ordinária, um pedido de informação requisitando dados relativos à rede municipal de ensino de Coronel Bicaco.

O progressista assegurou que visitará todas as escolas municipais e tentará estimular um trabalho diferenciado e sob fiscalização para melhorar os indicadores educacionais do Município. Segundo ele, o Censo 2022 revelou resultados preocupantes.

Colocado em votação, o Pedido de Informação nº 09/2025 foi aprovado por unanimidade.

