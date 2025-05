Davi Alcolumbre saúda novo papa Leão XIV

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, definiu a eleição do papa Leão XIV, nesta quinta-feira (8), como um "chamado à união entre os povos".

Davi, que integra a comitiva da Presidência da República em viagem à Rússia, fez votos de que o novo pontificado inspire a fé "em um mundo mais justo", e disse esperar que o novo papa conduza os povos "com coragem".

Eis a íntegra da nota oficial:

O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), saudou nesta quinta-feira (8) a eleição de Robert Prevost, Papa Leão XIV, como novo líder da Igreja Católica. Para o parlamentar, o momento representa renovação espiritual e um chamado à união entre os povos.

"Recebo com alegria e respeito a eleição de Robert Prevost, Papa Leão XIV. Que sua chegada ao pontificado seja luz para os fiéis, força para os que têm fé e esperança para todos os que acreditam em um mundo mais justo, fraterno e solidário", declarou Alcolumbre.

O presidente do Parlamento brasileiro afirmou ainda que o novo capítulo da Igreja Católica simboliza valores fundamentais para a convivência humana. "Que sua santidade seja uma inspiração viva de paz, diálogo e amor ao próximo, guiando os povos com sabedoria, humildade e coragem diante dos desafios do nosso tempo", afirmou.

"Desejo que seu pontificado fortaleça os laços entre as nações e reavive, nos corações de todos, o poder transformador da fé, da compaixão e do bem comum", concluiu.