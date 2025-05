Ametista do Sul ganha novo impulso econômico com asfalto concluído

As ações, no momento, estão concentradas na finalização da drenagem e na sinalização da rodovia (Foto: Divulgação | DAER)

O acesso municipal à Ametista do Sul já conta com asfalto em toda a extensão pela ERS-591. A pavimentação dos 8,86 quilômetros que ligam o Município ao distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, foi concluída pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SELT), com investimento de R$ 25,67 milhões do Tesouro do Estado.

A finalização da capa asfáltica representa um momento importante para Ametista do Sul – reconhecido centro turístico e polo de mineração de pedras preciosas no Rio Grande do Sul.

Para o titular da SELT, Juvir Costella, a conclusão do asfalto já permite maior segurança e qualidade nos deslocamentos de moradores, turistas e transportadores, beneficiando diretamente a economia local.

— O acesso pela ERS-591 é vital para o desenvolvimento de Ametista do Sul, pois liga o Município à BR-386. Isso facilita o transporte de produtos, como também incentiva o turismo e atrai investimentos. Estamos comprometidos em seguir com as obras para que a comunidade possa usufruir dos benefícios o quanto antes — destaca o secretário.

As ações, no momento, estão concentradas na finalização da drenagem e na sinalização da rodovia, incluindo instalação de placas e pintura da pista. A previsão é de que a obra seja entregue no segundo semestre do ano.

