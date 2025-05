Alan Rick quer apuração rigorosa de desvios nas aposentadorias e cobra CPMI

O senador Alan Rick (União-AC) qualificou o desfalque de bilhões dos aposentados de “escândalo que envergonha a nação brasileira”. Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (7), ele protestou contra os desvios de recursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e cobrou do Congresso Nacional uma resposta firme e responsável.

O parlamentar destacou que as investigações conduzidas pela Polícia Federal e órgãos de controle já apontam para um prejuízo inicial de R$ 6 bilhões aos aposentados, podendo chegar a R$ 90 bilhões se considerados também os desmandos nos empréstimos consignados.

— Precisamos investigar, dar uma resposta à sociedade brasileira, fazer com que os larápios que se aproveitaram da fragilidade dos nossos aposentados sejam punidos e os cofres públicos — nas pessoas desses cidadãos, eles que foram roubados — sejam restituídos. São homens e mulheres que trabalharam a vida inteira e que agora, nesta etapa da vida quando precisam ser protegidos, são vilipendiados — afirmou, acrescentando que já assinou o requerimento para criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os casos de fraudes e garantir punição exemplar.

Alan Rick ressaltou que o problema ultrapassa as diferenças partidárias e exige união dos parlamentares em defesa dos mais vulneráveis. Ele lembrou que, por conta da investigação da Polícia Federal em conjunto com a CGU, houve 211 mandados de busca e apreensão em 13 estados e no Distrito Federal, seis mandados de prisão, com três detenções inicialmente.

O escândalo já teve como consequências a exoneração de Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, e o afastamento de Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS.

O senador pediu que todos os bens adquiridos com o dinheiro desviado sejam bloqueados e usados para ressarcir os aposentados.

— Bens que foram adquiridos fruto dessa roubalheira desenfreada dos nossos aposentados — lamentou.