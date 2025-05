Criação de rota turística Belém-Bragança vai à sanção

Zequinha foi relator ( na foto, sentado, conversa com Wagner, em pé) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (7) o projeto de lei que cria a Rota Turística Histórica Belém-Bragança, no Pará. De autoria da Câmara dos Deputados, o PL 394/2020 recebeu voto favorável do relator, senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), e agora será encaminhado à sanção presidencial.

A rota interligará a capital do Pará ao município de Bragança, passando por Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Castanhal, São Francisco do Pará, Igarapé-Açu, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Capanema e Tracuateua, abrangendo atividades de turismo urbano e rural.

Em seu relatório, Zequinha destaca que a rota prevista resgatará o percurso histórico da Estrada de Ferro Belém-Bragança, que foi importante na integração regional e no desenvolvimento da região no começo do século XX.

O projeto foi encaminhado ao Plenário após ter sido aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) em novembro de 2024, onde senador Zequinha foi o relator.