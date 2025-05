Prefeito Locatelli busca novos investimentos para Vista Gaúcha em agenda na Capital

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, esteve em Porto Alegre nesta semana cumprindo uma intensa agenda de compromissos com o objetivo de garantir novos investimentos para o município.

Acompanhado do deputado estadual e secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, Locatelli visitou diferentes secretarias do governo estadual. Na Secretaria de Assistência Social, foi recebido por Beto Fantinel e assegurou o repasse de R$ 100 mil para a aquisição de equipamentos destinados ao Centro Municipal de Convivência.

Já na Secretaria Estadual de Saúde, o prefeito se reuniu com a secretária Arita Bergmann para tratar da aplicação de recursos remanescentes da licitação das obras do hospital municipal. A intenção é utilizar o valor na conclusão da parte externa do prédio. Segundo Locatelli, a secretária demonstrou interesse em viabilizar o retorno do hospital de Vista Gaúcha ao atendimento pleno, como ocorria no passado. O município se comprometeu a encaminhar a documentação necessária nos próximos dias.

Também foi confirmada a destinação de novos recursos para a Unidade Básica de Saúde (UBS), com o objetivo de ampliar e qualificar os serviços oferecidos à comunidade.