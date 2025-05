DAER afirma que recuperação da ERS-317 em Coronel Bicaco é uma prioridade em 2025

Cumprindo agendas em Porto Alegre, o prefeito Arleu Valadar Machado manteve reunião com o chefe de gabinete Pablo Teixeira, do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER).

Na ocasião, foi protocolado um pedido de recuperação completa do trecho de aproximadamente quatro quilômetros da ERS-317 – entre o perímetro urbano de Coronel Bicaco e o entroncamento com a BR-468.

Segundo o chefe de gabinete do DAER, a restauração do trajeto está nas prioridades deste ano da autarquia estadual, e a solicitação abriu um protocolo específico que deverá acelerar os trâmites.

O acesso à cidade via ERS-317 tem recebido, nos últimos anos, apenas sucessivas operações tapa-buracos. Atualmente, o asfalto apresenta imperfeições e desníveis em vários pontos, o que aumenta as chances de danos nos veículos e acidentes.

