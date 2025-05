Saúde de Derrubadas ganha reforço com novo veículo

A Prefeitura de Derrubadas recebeu, na última semana, um novo automóvel que será destinado ao transporte de pacientes e demais serviços da área da saúde. O veículo é um Renault Master, modelo 2026, fabricado em 2025, com motor de 150 cv e capacidade para transporte de passageiros, caracterizado como micro-ônibus.

A aquisição, no valor de R$ 295 mil, foi viabilizada por indicação do Poder Legislativo, fruto das economias realizadas ao longo do ano de 2024. A adesão ao processo de compra foi assinada pelo então prefeito Alair Cemin.

O atual prefeito de Derrubadas, Miro Mulbeier, juntamente com o vice-prefeito Cristiano Carvalho e o secretário municipal de Saúde, Angelo Oliveira, participou do ato de recebimento do veículo. Na ocasião, o secretário agradeceu aos vereadores e ao presidente da Câmara Municipal, Ademir Cemin, pelo apoio e empenho na destinação dos recursos.

O novo veículo qualificará ainda mais o atendimento prestado à população, garantindo maior conforto e segurança no transporte de pacientes e em outros serviços essenciais da Secretaria de Saúde.