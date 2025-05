Campo Novo obtém reconhecimento federal do decreto de emergência por causa da estiagem

A partir do reconhecimento, Campo Novo pode solicitar recursos do Governo Federal para ações de Defesa Civil (Foto: Diones Roberto Becker)

Foi publicado na portaria nº 1.272/2025, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MDR), o reconhecimento do decreto de emergência editado pela prefeitura de Campo Novo em função da estiagem.

O Município publicou o documento no dia 2 de abril. São contabilizados prejuízos em setores essenciais para a economia local.

A partir do reconhecimento, o Poder Executivo de Campo Novo pode solicitar recursos financeiros do Governo Federal para ações de Defesa Civil, como, por exemplo, aquisição de cestas básicas e kits de limpeza de residências.

Até a sexta-feira (2/5), oito municípios da Região Celeiro haviam obtido o reconhecimento federal para os decretos de emergência elaborados em razão das perdas ocasionadas pela falta prolongada de chuvas.

